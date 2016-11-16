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معلومات الابراج أخبار عزيزتي: اكتشفي المكياج المناسب لك بحسب برجك!

معلومات الابراج

عزيزتي: اكتشفي المكياج المناسب لك بحسب برجك!
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عزيزتي: اكتشفي المكياج المناسب لك بحسب برجك!

اللون الانسب لمكياج المراة العذراء هو اللون الازرق المائل الى الاخضر

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2016-12-22 23:24:06 A A

السرطان
هي انسانة هادئة وعاطفية، لذا فإن اللون المناسب لمكياجها هو الزهري الذي يجعلها تضج أنوثة بشكل لافت أكثر.

الأسد
هي تسعى الى اخفاء ما تشعر به من احزان دومًا، واللون البرتقال يجب أن يطغى على مكياج المراة الاسد فهو يساعدها على التمتع براحة أكبر مع نفسها أمام الآخرين. 

العذارء
اللون الانسب لمكياج المراة العذراء هو اللون الازرق المائل الى الاخضر، إذ انه يعكس طبعها الانفعالي ولكن بطريقة انثوية لطيفة ومحببة الى القلب.


صورة توضيحية

 

 

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