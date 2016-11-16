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معلومات الابراج أخبار الفلك لمولود برج الجوزاء: تعيش بعض الإرتباك

معلومات الابراج

الفلك للجوزاء: تعيش بعض الإرتباك
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الفلك لمولود برج الجوزاء: تعيش بعض الإرتباك

محتمل أن تعيش بعض الإرتباك والإضطراب على الصعيد العاطفي وأن تثير مشاكل كبيرة لأقل خطا يرتكب الآخر او ان تعيش ازدواجية في هذه الاثناء بين علاقة راسخة ومشاعر جديدة تسكنك

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-23 19:25:13 A A

نقدم لكم زوار موقع العرب.كوم من خلال المقال التالي توقعات الفلك لمولود برج الجوزاء في الفترة القريبة..  تابعوا معنا!


صورة توضيحية 

تبدو عزيزي مولود برج الجوزاء واثقا من نفسك مقبلا على الأعمال بجدارة ومهارة بدون تضييع للوقت مهما كانت الجهود المطلوبة إلا أن الأمر لن يخلو من بعض الصعوبات في بعض الأحيان في فرض مشيئتك ومن حرمانك من بعض الملذات احيانا اخرى.

إنّ بعض مواليد الجوزاء يدخلون في مباراة أو في منافسة شديدة ويساعدهم على الإنتصار فيها قدرة القرار السريع التي يتمتعون بها والإرادة الصلبة التي تميزهن في هذه الفترة.

أمّا، عاطفيا قد تكون الأيام الأولى دقيقة قليلا وربما تنذر بصراع أو نزاع مع الحبيب او قد يكون هو من يعقد لك الدنيا ويخلق لك المتاعب تتخذ العلاقة العاطفية طابعًا أكثر جدية وربما تأسف لوضع لا يروق لك أو تجد أن مبتغاك ليس مقدرًا الآن وقد تمر ببعض التجارب التي تضطرك الى وضع احلامك جانبا او التعامل مع الواقع ولو كان جافا. تحتاج الى من يقف الى جانبك ويدعمك في المجال الشخصي وقد تفضل البقاء مع اصدقاء تركن اليهم وترتاح لحضورهم من ان تذهب في مغامرات عاطفية لا تفي بالشروط المطلوبة.

محتمل أن تعيش بعض الإرتباك والإضطراب على الصعيد العاطفي وأن تثير مشاكل كبيرة لأقل خطا يرتكب الآخر او ان تعيش ازدواجية في هذه الاثناء بين علاقة راسخة ومشاعر جديدة تسكنك. في الجو جمود او انتظار او ربما محنة يمر بها احد المقربين فتلازمه وترعاه في هذه الاثناء قد يطرأ ما يخفف من ميلك الى الملذات والمغامرات في هذه الفترة.

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