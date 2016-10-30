مؤثر: عريس يفاجئ عروسه بموقف رائع..تابعوا الفيديو!

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لاقى مقطع فيديو إنتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوثق لحظ مؤثرة في حفل زفاف يقوم فيها العريس بالركوع على ركبتيه أمام طفلة، وهي ابنتة عروسته، ممسكاً بخاتم ليقدمه لها طالباً بأن تصبح طفلته للأبد وذلك أمام جميع حضور حفل الزفاف في ساوباولو البرازيلية..تابعوا معنا!