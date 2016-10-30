اغلاق
اغلاق
كوكتيل غرائب وطرائف مؤثر: عريس يفاجئ عروسه بموقف رائع..تابعوا الفيديو!

كوكتيل

مؤثر: عريس يفاجئ عروسه بموقف رائع
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مؤثر: عريس يفاجئ عروسه بموقف رائع..تابعوا الفيديو!

حملات مغرية الى حد كبير بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-24 16:14:57 A A

لاقى مقطع فيديو إنتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوثق لحظ مؤثرة في حفل زفاف يقوم فيها العريس بالركوع على ركبتيه أمام طفلة، وهي ابنتة عروسته، ممسكاً بخاتم ليقدمه لها طالباً بأن تصبح طفلته للأبد وذلك أمام جميع حضور حفل الزفاف في ساوباولو البرازيلية..تابعوا معنا! 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة: مصرع عبد القادر حسيني متأثرًا بجراحه | [563 قراءة]
2 النّاصرة: النجم محمد عسّاف يُلهب الجماهير | [518 قراءة]
3 علي سلام يزور عائلة حسيني للوقوف الى جانبهم في مصابهم الجلل | [329 قراءة]
4 تعادل مثير للاخاء ضد ريشون لتسيون | [253 قراءة]
5 نتنياهو: إسرائيل ترفض رفضًا قاطعًا القرار المشين | [212 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 كفرقرع تعود للقمة بعد فوز 3-0 على بلدي يافة الناصرة | [0 مشاركة]
4 يافة: فعاليات متنوعة في الاعدادية الحديقة | [0 مشاركة]
5 الشرطة: إعتقال عربيين من حيفا بشبهة اقتحام محل | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب