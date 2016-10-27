كاري الدجاج والفاصولياء.. طبق شهي وغني بالفوائد
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المقادير
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 قطع صدر دجاج مشفّى ومنزوع الجلد، مقطع إلى مكعبات
1 حبة بصل كبير الحجم مكعبات صغيرة
2 ملعقة صغيرة بودرة كاري
2 فص ثوم مفروم
1 كوب مرق خضار
2 كوب فاصولياء بيضاء مصفاة ومغسولة
1 1/2 كوب حليب جوز الهند
أوراق كزبرة للزينة
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1 - يسخن زيت الزيتون في مقلاة متوسطة الحجم على حرارة متوسطة إلى منخفضة. يضاف البصل والدجاج ونتبل بالملح والفلفل وتطبخ لبضع دقائق، حتى يطرى البصل ويبدأ لونه يصبح ذهبياً ويطهى الدجاج.
2 - ترش بودرة الكاري ويضاف الثوم ونحرك، تطبخ لدقيقة أخرى.
3 - يصب مرق الخضار ويحرك حتى تكشط كل القطع البنية في القدر.
4 - يضاف حليب جوز الهند. ويغلى ثم تضاف الفاصولياء، تخفض الحرارة وتطبخ على نار هادئة لـ10 دقائق.
5 - يصب ويزين بورق الكزبرة.
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