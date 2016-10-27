كاري الدجاج والفاصولياء.. طبق شهي وغني بالفوائد

المقادير

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 قطع صدر دجاج مشفّى ومنزوع الجلد، مقطع إلى مكعبات

1 حبة بصل كبير الحجم مكعبات صغيرة

2 ملعقة صغيرة بودرة كاري

2 فص ثوم مفروم

1 كوب مرق خضار

2 كوب فاصولياء بيضاء مصفاة ومغسولة

1 1/2 كوب حليب جوز الهند

أوراق كزبرة للزينة





صورة توضيحية



طريقة التحضير

1 - يسخن زيت الزيتون في مقلاة متوسطة الحجم على حرارة متوسطة إلى منخفضة. يضاف البصل والدجاج ونتبل بالملح والفلفل وتطبخ لبضع دقائق، حتى يطرى البصل ويبدأ لونه يصبح ذهبياً ويطهى الدجاج.

2 - ترش بودرة الكاري ويضاف الثوم ونحرك، تطبخ لدقيقة أخرى.

3 - يصب مرق الخضار ويحرك حتى تكشط كل القطع البنية في القدر.

4 - يضاف حليب جوز الهند. ويغلى ثم تضاف الفاصولياء، تخفض الحرارة وتطبخ على نار هادئة لـ10 دقائق.

5 - يصب ويزين بورق الكزبرة.