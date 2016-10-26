مع من تتوافق مولودة الحمل من الأبراج؟

العلاقة بين المرأة الحمل وبرج الثور لا تبدو حكيمة على الإطلاق، ففي حين المرأة الحمل عنيدة ومحبة للسيطرة والحرية، يتسم مواليد برج الثور بالتمسك بالتقاليد

العاطفة والمشاعر القوية هو أكثر من يميز المرأة الحمل، بالإضافة إلى قوّة شخصيتها وصراحتها اللامحدودة. فكيف تتوافق مولودة الحمل مع الأبراج الأخرى. سنقدّم لكم توافقات مولودة برج الحمل مع 4 من الأبراج.



صورة توضيحيّة

المرأة الحمل والسرطان:

تتميز العلاقة بين المرأة الحمل ومواليد برج السرطان بالحذر والحيرة، نظرا لشخصيتيهما المتعارضة. فالمرأة الحمل صريحة وواضحة جداً، في حين مواليد برج السرطان يتسمون بالخجل والتردد.

المرأة الحمل والثور:

العلاقة بين المرأة الحمل وبرج الثور لا تبدو حكيمة على الإطلاق، ففي حين المرأة الحمل عنيدة ومحبة للسيطرة والحرية، يتسم مواليد برج الثور بالتمسك بالتقاليد. لذا لا يمكن ان تنجح العلاقة بينهما، خصوصا أنهما لا يغفران أخطاء بعضهما البعض.

المرأة الحمل والجوزاء:

تسيطر على العلاقة التي تجمع المرأة الحمل ع مواليد برج الحوزاء أجواء التفاهم والتوافق والتشارك في العديد من الأمور، الأمر الذي يؤدي الى نجاح كامل للعلاقة على الصعيدين المهني والعاطفي.

المراة الحمل وبرج الحمل:

تتميز العلاقة التي تجمع المراة الحمل مع مواليد برجها بالتناغم والتوافق الى اقصى الحدود، فكلاهم مخلص للآخر وحبهما صادق ويحرصان على تأمين السعادة لبعضهما البعض. وهذا يساعد كثيرا على انجاح العلاقة بينهما.