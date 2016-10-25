أسياخ الدجاج المشوية بالعسل والشطة..صحتين وهنا

المقادير

2 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج، مبشور

180 ميلليتر حليب جوز الهند

¼1 ملعقة كبير ملح بحري

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

3 عروق غرسة الليمون الطازج، القسم الأبيض فقط، مفروم ناعمآً

2 حبة بصل الشالوت، مبشور

750 جرام من لحم فخذ الدجاج، مشفّى ومقطع

2 ورقة أوراق الليمون التايليندي مفروم ناعماً

2 ملعقة كبيرة سكر بني

¼حزمة من الكزبرة الطازجة، مفرومة

سمسم، محمص، للزينة

جليز العسل والشطة الحارة:

5 ملعقة كبيرة معجون الشطة الحارة

1 ملعقة صغيرة خل الأرز

1 ملعقة صغيرة ملح بحري

1 كوب من العسل





صورة توضيحية



طريقة التحضير

1 في وعاء، نخلط الزنجبيل وحليب جوز الهند والملح والفلفل الأسود والسكر البني وعشبة الليمون والثوم وبصل الشالوت وأرواق الليمون والكزبرة والبصل الأخضر.

2 يضاف لحم الدجاج ويترك لينقع طوال الليل في البراد.

لتحضير طبقة التلميع بالعسل والشطة الحارة:

1 في مقلاة، يضاف معجون الشطة الحارة والخل والملح والعسل ونغلي المواد. تطهى على نار هادئة مدة 2 دقيقة تقريباً.

لطهي الدجاج:

1 يشك الدجاج في أسياخ خشبية في كل سيخ 3 قطع.

2 تشوى القطع على حرارة متوسطة إلى مرتفعة مدة 4 دقائق لكل جانب، وأثناء الشوء تدهن القطع بقليل من طبقة الجليز.

3 بعد أن ينضج الدجاج يوضع في طبق كبير وتدهن بجليز العسل والشطة الحارة على الدجاج الساخن. وتغلف كل القطع جيداً.