أسياخ الدجاج المشوية بالعسل والشطة..صحتين وهنا
المقادير
2 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج، مبشور
180 ميلليتر حليب جوز الهند
¼1 ملعقة كبير ملح بحري
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
3 عروق غرسة الليمون الطازج، القسم الأبيض فقط، مفروم ناعمآً
2 حبة بصل الشالوت، مبشور
750 جرام من لحم فخذ الدجاج، مشفّى ومقطع
2 ورقة أوراق الليمون التايليندي مفروم ناعماً
2 ملعقة كبيرة سكر بني
¼حزمة من الكزبرة الطازجة، مفرومة
سمسم، محمص، للزينة
جليز العسل والشطة الحارة:
5 ملعقة كبيرة معجون الشطة الحارة
1 ملعقة صغيرة خل الأرز
1 ملعقة صغيرة ملح بحري
1 كوب من العسل
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1 في وعاء، نخلط الزنجبيل وحليب جوز الهند والملح والفلفل الأسود والسكر البني وعشبة الليمون والثوم وبصل الشالوت وأرواق الليمون والكزبرة والبصل الأخضر.
2 يضاف لحم الدجاج ويترك لينقع طوال الليل في البراد.
لتحضير طبقة التلميع بالعسل والشطة الحارة:
1 في مقلاة، يضاف معجون الشطة الحارة والخل والملح والعسل ونغلي المواد. تطهى على نار هادئة مدة 2 دقيقة تقريباً.
لطهي الدجاج:
1 يشك الدجاج في أسياخ خشبية في كل سيخ 3 قطع.
2 تشوى القطع على حرارة متوسطة إلى مرتفعة مدة 4 دقائق لكل جانب، وأثناء الشوء تدهن القطع بقليل من طبقة الجليز.
3 بعد أن ينضج الدجاج يوضع في طبق كبير وتدهن بجليز العسل والشطة الحارة على الدجاج الساخن. وتغلف كل القطع جيداً.