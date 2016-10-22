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سيارات جديد السيارات سيارة Isuzu MU-X model 2016 المميزة

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Isuzu MU-X model 2016 المميزة
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سيارة Isuzu MU-X model 2016 المميزة

تبدو السيارة من الجانبين أكثر شراسة بأقواس العجلات المنتفخة والأبواب الكبيرة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-26 16:09:03 A A

تأتي سيارة Isuzu MU-X model 2016 بصيحات متطورة بفضل واجهتها الإسفينية الشكل وأقواس العجلات القوية، كما أن الخطوط المتدفقة تبتكر تعريفا متوازنا سواء عند القيادة في المدينة أو على الطرق الوعرة.



ورغم أن الخطوط متشابهة بين السيارتين، إلا أن (mu-X)، وكونها سيارة دفع رباعي، اعتمدت على خطوط أكثر هجومية تجعلها تبدو كسيارة مغامرات وليس سيارة عادية للاستخدام اليومي، فهي تحظى بارتفاع كبير عن الطريق، ومصابيح في أعلى نقطة ممكنة من الواجهة، مع شبكة كرومية الطلاء تبدو كفك وحش على وشك افتراس العقبات أمامه، وكذلك تبدو من الجانبين أكثر شراسة بأقواس العجلات المنتفخة، والأبواب الكبيرة، والخطوط المستقيمة والتي تقودك إلى واجهة خلفية أكثر شراسة من أن تصفها الكلمات.

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