فيديو يشعل مواقع التواصل: سعودي يذبح لضيوفه زرافة!
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أثارت فعلة رجل سعودي، تمّ توثيقها بالصور والفيديو، وهو يذبح زرافة أثناء رحلة قنص في إفريقيا، استهجان واستغراب رواد مواقع التواصل الإجتماعي. ووفقًا لما أوضحه راشد الهاجري (42 عامًا) لفإنّ "لحم الزرافة لذيذ وشهي وأطيب مذاقاً من الخرفان ولحم صغير الإبل"... تابعوا معنا هذا الفيديو!
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