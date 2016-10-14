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كوكتيل غرائب وطرائف فيديو يشعل مواقع التواصل: سعودي يذبح لضيوفه زرافة!

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سعودي يذبح لضيوفه زرافة!
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فيديو يشعل مواقع التواصل: سعودي يذبح لضيوفه زرافة!

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-28 16:54:10 A A

أثارت فعلة رجل سعودي، تمّ توثيقها بالصور والفيديو، وهو يذبح زرافة أثناء رحلة قنص في إفريقيا، استهجان واستغراب رواد مواقع التواصل الإجتماعي. ووفقًا لما أوضحه راشد الهاجري (42 عامًا) لفإنّ "لحم الزرافة لذيذ وشهي وأطيب مذاقاً من الخرفان ولحم صغير الإبل"... تابعوا معنا هذا الفيديو!

 

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