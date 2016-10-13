2017 Toyota Sequoia ستنعم بالراحة والقوة معها..تملّكها!

أعلى الاصدارات بلاتينيوم فيضيف مثبت سرعة ليزر ديناميك ونظام ترفيهي للمقاعد الخلفية

أعلنت Toyota عن تطوير موديل Sequoia كموديل 2017 الذي يقدم بسعر يبدأ من 45.460 دولار، وتقدم السيارة بمستويات تجهيز مختلفة تشمل SR5 و ليميتد وبلاتينيوم. ويأتي موديل SR5 القياسي بباقة من التجهيزات تشمل نظام تحكم في المناخ وفتحة سقف منزلقة ومقعد للسائق بثمانية وضعيات وعجلة قياد قابلة للإمالة متعددة المهام تلسكوبية مع باقة للقطر وقضبان تحميل للسقف.





أمّا سيكويا ليميتد، فتتجهز بمساعد ركن سونار خلفي وأمامي وباب خلفي كهربائي مع نوافذ جانبية منزلقة ومقعد للسائق قابل للتعديل بـ 10 وضعيات ومقعد راكب أمامي بأربع وضعيات وكلاهما بخاصية التسخين مع واقي من الشمس للصفوف الثانية والثالثة مع فرش جلدي لعجلة القيادة وعجلات ألومنيوم 20 بوصة. أما أعلى الاصدارات بلاتينيوم، فيضيف مثبت سرعة ليزر ديناميك ونظام ترفيهي للمقاعد الخلفية بلوراي وشاشة LCD 9 بوصة.