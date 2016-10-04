فقط للرجل: 5 عادات يومية تدمر شعرك وتؤدي للصلع

عزيزي الرجل..

عليك تجنب التعرض لأشعة الشمس لوقت طويل لأنها ضارة بالشعر والبشرة، ويفضل تغطية الرأس عند الخروج خلال أشهر الصيف لارتفاع درجات الحرارة وهو ما يضعف بصيلات الشعر



يجهل الكثير من الرجال أنّ للشعر اهمية كبيرة كونه يمنح الرجل مظهرًا أكثر جاذبية، الأمر الذي يجعل البعض يعاني من هاجس تساقط الشعر والصلع. ويقوم البعض بتصرفات وعادات خاطئة يومياً لا يدركون من خلالها أنها تؤدي إلى تساقط الشعر والصلع، وهي ما سنبرزه في يلي عبر موقع العرب.كوم..



صورة توضيحية



إهمال تنظيف الأمشاط

يغفل الكثير من الرجال عن ضرورة تنظيف الأمشاط والفراشي وغيرها، حيث أن هذه الأدوات تشكل بيئة خصبة للجراثيم والبكتيريا التي تدمر بصيلات الشعر مع مرور الوقت.



النوم على وسادة قطنية

يمتص القطن الرطوبة من الجسم والشعر أثناء النوم، لذلك ينصح بالنوم على وسائد مصنوعة من الحرير أو الساتان خاصة خلال الصيف.



التعرض لأشعة الشمس

عليك عزيزي الرجل تجنب التعرض لأشعة الشمس لوقت طويل لأنها ضارة بالشعر والبشرة، ويفضل تغطية الرأس عند الخروج خلال أشهر الصيف لارتفاع درجات الحرارة وهو ما يضعف بصيلات الشعر.



تجفيف الشعر بمنشفة

إذا كان شعرك مموجاً أو مجعداً فينصح بالابتعاد عن تجفيف الشعر بالمنشفة، فهذا النوع من الشعر عادة ما يكون أكثر جفافاً من الأنواع الأخرى، ويفضل استخدام المناديل القطنية.



الشامبو والجيل

يبالغ الكثير من الرجل بغسل الشعر بالمياه والشامبو أكثر من مرتين أسبوعيا، وهذا التصرف يحرم فروة الرأس من الزيوت الطبيعية الضرورية، وينصح خبراء التجميل دوماً باستخدام كريم مرطب مناسب لنوع الشعر والابتعاد عن الشامبو.