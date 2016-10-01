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شباب وصبايا جمالك سيدتي صابون الحليب لبشرة سحرية بنعومتها.. حضريه في المنزل

شباب وصبايا

صابون الحليب لبشرة سحرية بنعومتها
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صابون الحليب لبشرة سحرية بنعومتها.. حضريه في المنزل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2016-12-23 14:20:18 A A

تهتم المرأة دائماً بجمال بشرتها ونضارتها وتحاول استخدام كل أنواع الكريمات والمرطبات المتاحة التي من شأنها أن تمنحها البشرة التي لطالما حلمت بها ولكن قلة من النساء يعلمن أنّ الحل لا يكمن في هذه الأمور بل الحل موجود في بعض من المستحضرات الطبيعية ومنها صابون الحليب الذي يغذي البشرة بمكوناته ويجعلها رطبة ونضرة. فسنقدّم لك عزيزتي زائرة موقع العرب وصفة لتحضير صابون الحليب من المنزل.


صورة توضيحيّة

المكونات:
- ليتر واحد من زيت الزيتون
- زيت النخيل المهدرج
- بيكربونات الصوديوم مذوبة في الماء بمقدار 130 غرام لكل ليتر
- كوب حليب غنم مغلي

طريقة التحضير:
- أسكبي زيت الزيتون في وعاء وأضيفي اليه الزيت المهدرج واخلطي المكونات جيداً حتى تمتزج.
- اضيفي البيكربونات المذوبة وتابعي التحريك.
- يترك الخليط على النار لمدة ساعتين مع التحريك المستمر.
- بعد ساعات من الطبخ تلاحظين أن المزيج أصبح متمازجا كعجينة.
- أضيفي الحليب فوق الخليط وحركي جيداً.
- صبي فوق المكونات الفيتامين الحافظ وحركي مرة أخرى.
- اسكبي الخليط في وعاء وجمديه ساعتين قبل التقطيع.
- بعد لتقطيع جففي الصابون 14 يوماً قبل الاستعمال.
 

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