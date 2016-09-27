Like

نصائح مهمة للمرأة الحامل عبر موقع العرب.كوم

يجب على المرأة الحامل الإبتعاد عن جميع الألبسة الضيقة التي تسبب لها عدم الراحة وصعوبة في الحركة

على المرأة الحامل تناول الأدوية التي تحوي مقويات لجسدها، وتكون باستشارة طبيبها أولا

على المراة الحامل مراجعة طبيبها او طبيبتها من وقت لآخر

تشكيلة مميزة من ألعاب الاولاد لمجموعة SING..اضغطوا هنا! مفاجأة من ماكدونالدز تشكيلة مميزة من ألعاب الاولاد لمجموعة SING..اضغطوا هنا!

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)

نشر: 2016-12-26 16:09:02 A نشر: 2016-12-26 16:09:02 A