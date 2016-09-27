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صحة الأم والطفل نصائح مهمة للمرأة الحامل عبر موقع العرب.كوم

صحة

نصائح مهمة للمرأة الحامل عبر العرب
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نصائح مهمة للمرأة الحامل عبر موقع العرب.كوم

يجب على المرأة الحامل الإبتعاد عن جميع الألبسة الضيقة التي تسبب لها عدم الراحة وصعوبة في الحركة

على المرأة الحامل تناول الأدوية التي تحوي مقويات لجسدها، وتكون باستشارة طبيبها أولا

على المراة الحامل مراجعة طبيبها او طبيبتها من وقت لآخر

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2016-12-26 16:09:02 A A

يقدم موقع العرب.كوم المقال التالي الذي يحتوي على الكثير من النصائح المهمة جدًا للمرأة الحامل.. 

 
 صورة توضيحية 

 - على المراة الحامل تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، فالسكر مهم جدًا لجسمها؛ فالأرز والبطاطا والخبز من الأغذية الغنية بالسكر الذي تحتاجه.

- يجب على المرأة الحامل الإبتعاد عن تناول المنبهات كالقهوة والشاي وغيرها.

- يجب على المرأة الحامل تناول الفواكه، والخضراوات خاصة الخضراء منها بكافة أشكالها وأنواعها، والتي تعمل على تسهيل وتسريع عملية الهضم لديها.

-على المراة الحامل أن تعلم أنّ صبغات الشعر من أكثر الأضرار التي تهدد المرأة الحامل، والتي تؤذي جنينها .

- الحليب من أكثر المشروبات المهمة لجسد المرأة الحامل فيجب عليها القيام بتناول 4 أكواب على الأقل يوميا، ويساعد في عملية بناء جسد جنينها وتغذيته.

- يجب على المرأة الحامل الإبتعاد عن جميع الألبسة الضيقة التي تسبب لها عدم الراحة وصعوبة في الحركة، وضيق في التنفس، وتأثيرات سلبية عليها وعلى جنينها.

- على المرأة الحامل تناول الأدوية التي تحوي مقويات لجسدها، وتكون باستشارة طبيبها أولاً.

- على المراة الحامل مراجعة طبيبها او طبيبتها من وقت لآخر .

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