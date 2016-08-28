Like

تقرير arabTV يوضح الصورة حول ضجة شركة تطوير عكا ودخولها سوق الناصرة

مواطنون وتجار من الناصرة:

اذا كان التطوير لصالح المواطنين في المدينة فلا مشكلة أما اذا كان لصالح سماسرة وتجار فهذا أمر لا يجوز

لدي منزل مهجور ولن أفرّط به وأبيعه لأي انسان، السوق تاريخ واذا التاريخ مات نحن نموت، والسوق ليس للبيع

مصعب دخان عضو بلدية الناصرة عن الجبهة:

أوجه رسالة الى بلدية الناصرة نحن لسنا في مواجهة مع البلدية نحن نريدها الى جانبها لنقف جميعا وقفة واحدة ضد دخول الشركة، بدون تأتأة ونطالب علي سلام باصدار بيان واضح

علي سلام:

هذه مجرد زوبعة، ويجب على من يعارض أن يفحص نفسه لأنه لا مسؤولية له، جلسنا مع الوزير ومنحنا ميزانية بقيمة 20 مليون شاقل لترميم السوق والشارع المحاذي لشهاب الدين وسرايا ظاهر العمر

جمعية الناصرة للثقافة والسياحة:

سوق الناصرة قلب الناصرة النابض ، كان وسيبقى من أهم واجمل المواقع في البلاد

عملت الجمعية على مشروع احياء البلدة القديمة ضمن مشاريع عديدة واعدّت خطة شاملة بالتعاون مع وزارة السياحة للنهوض من جديد في هذه الجوهرة

رزمة محفزات للمبادرات الاقتصادية تشمل دعم حتى 30%.. وتخفيض تدريجي بضريبة الأرنونا من 75% ولمدة خمس سنوات

اذ كانت الناصرة بحاجة إلى شركة تطوير/اقتصادية، الأجدر بالبلدية الحالية اقامة شركة تطوير محلية تضم أبناء المدينة ذوي الكفاءات والغيورين عليها

من: إسحاق خطيب - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب، الناصرة

نشر: 2016-08-30 17:49:10 A نشر: 2016-08-30 17:49:10 A