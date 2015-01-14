حزب العمل: يحيموفتش في المقعد الأوّل وزهير بهلول في الـ17 وصالح سعد في الـ26

دعمت يحيموفيتش رئيس حزب العمل هرتسوغ بعد أن توّحد حزب العمل مع "الحركة" بزعامة ليفني

حصلت "ستاف شفير" على المقعد الرابع و "إيتسك شمولي" على المقعد الخامس، علمًا أن الاثنين دخلا الى الكنيست في الانتخابات الماضية فقط أي قبل عامين

حزب الحركة "هتنوعا" بزعامة تسيفي ليفني توحّد مع حزب العمل برئاسة هرتسوغ لخوض إنتخابات الكنيست ضمن قائمة مشتركة حيث إتفق الإثنان على التناوب فيما إذا حصل الحزب الجديد على أغلبية المقاعد وتمكّن من تشكيل إئتلاف حكومي

أسفرت النتائج النهائية للإنتخابات التمهيدية في حزب العمل برئاسة يتسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني فوز شيلي يحيموفتش في المقعد الأول، كما وفاز الإعلامي زهير بهلول في المقعد الـ17 المخصص للوسط العربي بعد أن تنافس مع عدة شخصيات عربية، وفي المقعد الـ27 والذي يعتبر المقعد الثاني المخصص للوسط العربي فاز صالح سعد .



زهير بهلول

هذا ويذكر أن حزب الحركة "هتنوعا" بزعامة تسيفي ليفني توحّد مع حزب العمل برئاسة هرتسوغ لخوض إنتخابات الكنيست ضمن قائمة مشتركة حيث إتفق الإثنان على التناوب فيما إذا حصل الحزب الجديد على أغلبية المقاعد وتمكّن من تشكيل إئتلاف حكومي، هذا وإنطلقت الانتخابات الداخلية للحزب يوم أمس الثلاثاء بمشاركة ما يقارب 49 ألف عضو من المنتسبين له حيث علم مراسل موقع العرب أنه تقرر تخصيص المقعدين 17 و26 للوسط العربي في إسرائيل، وتنافس عليهما كل من الوزير السابق غالب مجادلة والإعلامي زهير بهلول، ورجل الأعمال نزار عليمي، وسلمان طرودي وصالح سعد وإبراهيم أبو صبيح.

يذكر أنه تم إغلاق صناديق الإقتراع في تمام الساعة العاشرة من يوم أمس الثلاثاء، حيث بلغت نسبة التصويت 58.9% بعد أن كانت 57.7% قبل عامين، هذا وتم نقل صناديق الإقتراع في جميع أنحاء البلاد الى "بني باراك"، كما ودعمت يحيموفيتش رئيس حزب العمل هرتسوغ بعد أن توّحد حزب العمل مع "الحركة" بزعامة ليفني، كما وحصلت "ستاف شفير" على المقعد الرابع و "إيتسك شمولي" على المقعد الخامس، علما أن الإثنين دخلا الى الكنيست في الإنتخابات الماضية فقط أي قبل عامين، كما ونلاحظ من خلال القائمة النهائية لحزب العمل أن هناك ارتفاع في التمثيل النسائي خلال الـ25 المقاعد الأولى حيث هناك 7 نساء.

هذا وتشير الاستطلاعات الى أن حزب العمل سوف يحصد عى الأقل 24 مقعدًا، ما يعني أن المقعد 17 يصبح مقعدًا مضمونًا، بينما تحوم الشكوك حول المقعد 26 فيما إذا كان بمقدور الحزب حصده.



شيلي يحيموفيتش بعد فوزها بالمقعد الأول - تصوير:رويترز



صالح سعد