حائرة تسأل الفلكي تامر مجذوب عن صفات برج الجوزاء وكيفية التعامل معه

وصلت الى زاوية " اسأل الفلك " في موقع العرب رسالة من فتاة تطلب تفاصيل عن حياتها من العالم الفلكي الشهير تامر مجذوب.

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مرحبا ممكن أعرف كيف أتعامل مع حبيبي من برج الجوزاء لأنه مش عم بقدر أفهم مواصفاته منيح .... شكرا





صورة توضيحية



رد الفلكي تامر مجذوب: عزيزتي صاحبة الرسالة يعشق مواليد الجوزاء روح الدعابة أثناء التحاور مع الآخر ولا يفضلون التحدث إلى العابسين ومن لا يشاركونهم الحس الفكاهي. إذا كان شريكك من مواليد الجوزاء فاحرص على خفة الظل وإلا فلا تعجب من فتور العلاقة. وعليك الانتباه لأسوأ صفاته فهو عصبي وسريع التوتر. يتصنع في أوقات كثيرة ومتناقض في رؤيته لبعض الأمور. ماكر، وشكاك.

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