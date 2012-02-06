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اسئلة لتامر مجذوب مولود العقرب يستفسر من الفلكي مجذوب عن صديقته من الميزان

اسئلة لتامر مجذوب

مولود برج العقرب يستفسر من الفلكي تامر مجذوب عن صديقت
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مولود العقرب يستفسر من الفلكي مجذوب عن صديقته من الميزان

وصلت الى زاوية " اسأل الفلك " في موقع العرب رسالة من امرأة تطلب تفاصيل عن حياتها من العالم الفلكي الشهير تامر مجذوب.
موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

مرحبا انا من مواليد ال 86.. برج العقرب، احب صديقتي وهي من برج الميزان، واعتبرها وسندي ولكن في الفترة الاخيرة اشعر بانها عصبية ومتعبة نوعا ما، فهل هناك خطر على علاقتنا ام انها فترة وستمر.


صورة توضيحية

رد تامر مجذوب: عزيزي ان امرأة الميزان لا تحب الغضب أو التعصب. إذا عاملتها باحترام ستجدها معك قمة الالتزام لذلك لا تحاول فعل العكس حتى لا تجد ما لايحمد عقباه، امرأة برج العقرب تجدها تغوص في عالمك وتتوغل إلى روحك. طبيعتها تجعلها تفهمك جيدا فلا تحاول العبث معها لأنها سترد لك ما ستفعله بها.
وهي امرأة عاشقة تنتظر من حبيبها كل شيء في الحب، ذلك أنها تحب الرجل الجرئ الذي يتمكن من فهم حاجاتها الحقيقية، ولا يخشى المغامرة وتجربة كل جديد ومثير، فمن الأفضل أن تتقدم للمهمة بقوة وتظهر لها رجولتك وقدراتك المذهلة.

نلفت انتباهكم انه يمكنكم ارسال استفسارتكم بكل ما يتعلق بالابراج وعلم الفلك على العنوان التالي: tamer.mag@gmail.com
وسيقوم عالم الفلك تامر مجذوب بالرد على استفسارتكم بأسرع وقت ممكن

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2012-02-06 21:44:09 A A
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