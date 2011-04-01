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ستار اكاديمي 8 الموسم الثامن مشاهدة مباشرة بجودة عالية وأون لاين

وسط أجواء من الحماس والسعادة، افتتحت قناة الـ lbc الفضائية اللبنانية مساء اليوم الجمعة، برنامج ستار أكاديمي بموسمه الثامن، في الموعد المحدد له، والذي تم الكشف عنه منذ اشهر.

بث مباشر ستار اكاديمي



رولا سعد مديرة الاكاديمية صرحت قبيل انطلاق البرايم الاول ان هناك العديد من المفاجأت والتغييرات لهذا الموسم بعد سلسلة النجاحات التي حققها ستار اكاديمي في السنوات السابقة، مؤكدة ان برنامج ستاراك كان وسيبقى اضخم البرامج التي تعرض على القنوات الفضائية العربية والعالمية، فهو يضم ليس فقط هواة الغناء انما الرقص والعزف وغيرها من الفنون والمواهب.

وتتوقع رولا سعد ان يلاقي ستار اكاديمي نجاح ونسبة مشاهدة عالية في موسمه الثامن، وأكدت ان هناك مواهب حقيقية واصوات قوية ورائعة ستشارك هذا الموسم، ومن المتوقع ان تلمع في سماء الفن والنجومية.

وأطلت المذيعة اللبنانية الجميلة هيلدا خليفة، بطلة مميزة كالعادة فهي مقدمة البرامج منذ خروجه الى النور قبل سبع سنوات، مرحبة بالمئات الذين حضروا الى استوديوهات القناة للإستمتاع، اضافة للملايين الذين يشاهدون الحلقة ببث حي ومباشر.





وبعدها تم التعريف بأساتذة الاكاديمية وهم:

فؤاد فاضل

استاذ الموسيقى والغناء

خليل ابو عبيد

استاذ تمارين الغناء

ميري محفوظ

معلمة تقنية صوت

ميشيل فاضل

أستاذ تمارين الغناء

اليسار كاركالا

معلمة الرقص

ميشيل جبر

استاذ تمارين الغناء

رولا سعد

رئيسة الاكاديمية

استاذ المسرح

ناجي فراحي

اسماء الطلاب وجنسياتهم:

– محمد دقدوق من سوريا

– احمد عزت من مصر

– افرام سلامة من لبنان

– نسمة محجوب من مصر

– كريم كامل من مصر

– محمد عبد الله من السعودية

– عبد السلام محمد من الكويت

– لميا جامل من تونس

– اميمة طالب من تونس

– سارة فرح من سوريا

– كريمة غيث من المغرب

– حسام طه من سوريا

– محمد القاق من الاردن

– محمد رافع من الاردن

– ليان بزلاميط من فلسطين

– جيلبير سيمون من لبنان

– لينا عبد الملك من لبنان

– كريستين سعادة من لبنان

– سارة فرح من سوريا

– محمد رحمة من البحرين.









وردة تسمع وتتراقص على صوت أميمة وتدعو المسؤولين لسماع صوت الشباب

أول ريبورتاج عرفنا على الطالبة أميمة من تونس عمرها 20 عاماً، تعمل كعارضة أزياء تحافظ على رشاقتها وشكلها وتتبع حمية غذائية من جهة أخرى وصف الريبورتاج شخصية أميمة بالمرحة وخفيفة الظل، وفي أول برايم وقفت أمام العملاقة وردة بالرغم من فارق الطويل بين الاثنتين، إلى انها بدت واثقة من نفسها وهي تبدأ بالغناء (أكدب عليك) قبل وردة الجزائرية، التي بدت متألقة بثوب أحمر وبلوك جديد طغى عليه الشعر الأحمر، وبصوتها الذي ما زال يحافظ على تميزه بالرغم من بعض الهفوات هنا وهناك...وبعد الغناء أكدت وردة ان ستار أكاديمي يمنح الطلاب لحظات خطيرة وجميلة، وأكدت أن على المسؤولين أن يسمعوا صوت الشباب.



ستار أكاديمي 8 للاغنياء فقط!!

الريبورتاج التالي أظهر طالبين ينتميان للطبقة ميسورة الحال في مصر حيث عرفنا على الطالبة، نسمة محجوب طالبة وصلت من مصر بعهدها الجديد بعد الثورة، (21 عاماً)، تدرس الصحافة والموسيقى والمسرح في جامعة القاهرة، حيث بدأت نسمة بالغناء منذ 10 سنوات، حيث تتميز بخامة صوت اوبرالية ميزتها عن الطلاب الآخرين.

وعرفنا الريبورتاج على الطالب محمد دقدوق الذي ظهر من خلال الريبورتاج بمزرعة أهله يمارس هواية الصيد التي يعشقها ومن ثم ظهر على خشبة مسرح الأكاديمية برفقة نسمة اللذان قاما باستهلال الفقرة بالأوبرا التي أظهرت خامة صوت نسمة المميزة، المصاحبة للآذان بصوت محمد، الفقرة الغنائية التي دعت إلى الوحدة المصرية بين الديانات.







ابتسامة طفولية مميزة بدون قدرات صوتية مميزة

الريبورتاج التالي عرفنا على ليان الطالبة الفلسطينية الوحيدة في الأكاديمية والتي ظهرت ايضاً بمزرعة والدها حيث تمارس رياضة ركوب الخيل، والتي ظهرت على المسرح معلقة في سقف المسرح، ومن حولها الراقصين من فرقة كركلا اللواتي ابدعن باول رقصة لهم، حيث قدمت أغنية " أعملك إيه"، والتي لم تظهر قدرات صوتية مميزة للطالبة ليان، لكنها أظهرت قدرتها على جذب الجمهور لها بابتسامتها الطفولية.



ستار أكاديمي: الانجليزية والفرنسية تتغلب على العربية

الريبورتاج التالي عرفنا على جيلفر سيمون اللبناني الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والأرمنية بالإضافة للبنانية، رسام الكرتون الذي يملك شركة لإنتاج رسوم الكرتون، حيث عرفنا الريبورتاج على هوايات جيلفر الذي لا يجيد الغناء باللغة العربية بقدر إجادته الغناء باللغاتلفرنسية والايطالية والانجليزية، ولكن ما يميز الطالب جيلفر هو أنه يستطيع العزف على عدة آلات موسيقية في الوقت ذاته.

ومن ثم انتقل بنا الريبورتاج الى العاصمة المغربية الرباط، حيث عثر البرنامج على الطالبة ياسمين (16 عاماً)، والتي أظهر الريبورتاج قدرات صوتية مميزة سبقتها إلى مسرح الأكاديمية في الموسم الثامن، حيث عرفنا الريبورتاج على صديق ياسمين الذي تشكل معه ديو مميز .. وطبعا الغناء بالغربي !!

ومن ثم ظهرت ياسمين يحيطها 5 من زملاؤها الذين رافقوها بالعزف على الجيتار من خلال تقديم أغنية باللغة الانجليزية، والتي لم تستطع إقناع الجمهور بمرافقتها بالغناء او حتى بالتصفيق بالرغم من محاولة الطلب منهم من خلال التلويح لهم بيدها، الأمر الذي نجح فيه زميلها جيلفر قبل أن ينطق بكلمة والذي لفت انتباه الجمهور بعزفه على الجيتار والهارمونيكا بالوقت ذاته.







وردة تخطف الجمهور من طلاب الأكاديمية

وبعد الفاصل كان المسرح لمطربة الأجيال وردة التي ظهرت بدون مرافقة أحد الطلاب، التي قدمت أغنيتها المميزة (جرب نار الغيرة) التي تميزت خطوات الراقصون والراقصات على أنغامها، وكان غريباً ان وردة استطاعت أن تجذب الجمهور الشاب لمرافقتها بالغناء والرقص أكثر من الطلاب الشباب، حيث ظهر جلياً ان الجمهور يحفظ اغانيها بالرغم من عمرها الطويل.



عارضات الأزياء يغزين أكاديمية الغناء

كريمة ذويت (19 عاماً) العارضة المغربية الثانية من بين طلاب البرنامج بموسمه الثامن، والتي وصفها الريبورتاج بالجذابة التي تتبع آخر صيحات الموضة، الطالبة التي تدرس الاقتصاد بمرافقة تطوير موهبة الغناء، التي تتمتع بقدرات جذابة تلفت الأنظار بقوة الصوت.

الطالب الأردني محمد القاق الذي لقبه الريبورتاج " الجغل" اي الشاب الوسيم الذي يمارس رياضة التنس، ومن ثم شاهدنا الطالبة الجميلة لمياء جمال، الطالبة الجامعية التي تملك قدرات صوتية مميزة، اما صوت فرير اللبناني، الذي كشف الريبورتاج على أن والده متوفى، الذي يعشق اغاني الصافي الجبلية.

وبعد الريبورتاج تقدم الفقرة الغنائية فرير، بموال جبلي بمرافقة العود الذي أعاد الاغاني العربية الأصلية الذي افتقدها البرايم الأول في الأكاديمية للموسم الثامن، ومن ثم أطربت أميمة الجمهور باغنية كوكب الشرق (غنيلي)، ومن ثم تتالت الأغاني الشرقية المميزة التي منحت المشاهد فقرة أصيلة.







في الثورة المشتعلة دائماً هناك وقت لستار اكاديمي

وبعد الأعلان ظهرت نجمة ستار أكاديمي الدائمة، هيلدا خليفة، لتقديم كريستين التي عادت من كندا لتدخل إلى الاكاديمية وكريم كامل عارض الأزياء المصري الذي عاد من هوليوود خصيصاً ليشق طريقة في اكاديمية الفن، الذي عاد إلى مصر ليشارك في ثورة يناير وحينها وجد الوقت ليسجل في امتحان الاكاديمية، ومن ثم سافر الريبورتاج بنا إلى كندا، لنتعرف على كريستين اللبنانية التي عادت من كندا التي هاجر اليها اهلها، بسبب تعلقها بجديها وللمشاركة في ستار اكاديمي، وبالرغم من تواجدهم في دول غربية إلى أن كريستين وكريم حافظا على لغتهما العربية.

ولكن لم يدم هذا الحفاظ على اللغة طويلاً، فمع انتهاء الريبورتاج ظهرت كريستين بفقرة راقصة بمصاحبة راقصو فرقة كاركلا الذين تميزوا بعرض غربي الملامح، خرجت خلاله كريستين من قلب قالب الكعك، ومن ثم ظهر كريم كامل باغنية انجليزية أخرى.







الريبورتاج التالي، ظهر محمد عبدلله الطالب السعودي الوحيد، الذي تربى بجمعية أيتام بعد وفاة والدهما، وحصل على شهادته الجامعية وحاول ان يشق طريقه نحو الفن لوحده بدعم أصدقائه، محمد الذي اعتبر زملاؤه بالبرنامج هم ابناء عائلته التي حرم من حنانها.

لينا عبد الملك (19 سنة) الطالبة اللبنانية التي كبرت برنامج ستار اكاديمي وتمنت ان تعيش تجربته. ودخلت الفنانة وردة الى المسرح مرة اخرى وقدمت اغنيتها "حرمت احبك" بمشاركة السورية سارة فرح. ومن ثم ريبورتاج اخر عن الطالبة السورية سارة ... وريبورتاج عن الطالب المصري احمد عزت.



































